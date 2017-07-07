Küsip', Küçük Bir Google Olacak

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) ilk uygulayıcısı olan Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) tanıtıldı. Tanıtım toplantısında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, "Endüstri 4.0'ı kaçırmamak elimizde" dedi. KÜSİP Proje Koordinatörü Recep Uzungil de tanıttığı portalın, küçük bir google haline geleceğini söyledi.



KÜSİP tanıtım toplantısı Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 75. Yıl Amfisi'nde gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kamu-üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmeyi hedeflediği KÜSİP'in detayları ve kullanım şekli anlatıldı. Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİP Proje Koordinatörü Recep Uzungil, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan ve akademik personel katıldı.



'ENDÜSTRİ 4.0'I KAÇIRMAMAK ELİMİZDE'



Toplantının açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, Türkiye'nin Ar-Ge çalışmalarını artırmak için ciddi bir çaba içinde olduğunu belirterek, "Ama ne yeterli altyapı ne de yeterli sayıda çalışan var. Bunu artırmak için çalışmamız gerek. Bu portalla Ar-Ge alanında çalışma yapanlar sanal ortamda bir araya gelecek. Üniversitenin bu hizmeti sunması çok önemli. Endüstri 4.0'ı kaçırmamak elimizde. Eskiden sanayi devrimi için altyapı gerekiyordu. Artık endüstri 4.0 için yeterli yetişmiş insan kaynağı olduğunu düşünüyorum. Her doktoralı arkadaşı akademide istihdam etmek zorunda değiliz. Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilir" dedi.



Türkiye'nin ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 4.5 seviyesinden yüzde 2.5'e kadar düştüğünü belirten Kasman, "Katma değeri düşük ürünler ihraç ediyoruz. Ar-Ge yapıp patent üretmek yetmiyor. Ticarete dönüşecek ürünler ve patentler üretmemiz gerek. Bu portal bu çalışmaların ortaya çıkacağı yapıyı oluşturacak" diye konuştu.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİP projesi koordinatörü Recep Uzungil, portal hakkında bilgi verdi. Portalın pilot uygulamasının Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yapılacağını belirten Uzungil, "Sanayinin, kamunun ve üniversitelerin altyapı ve insan kaynaklarının yer alacağı, işbirliği fırsatlarının sunulacağı bir portal oluşturulmasını amaçladık. Sayfada çalışmalar paylaşıldıkça birçok çalışmayı görme imkanım oldu. Bu denli değerli çalışmaların olduğunu bilmiyordum. Paylaşıldıkça görmeye başladık. Eğer biz bilmiyorsak diğer üniversitelerdeki insanlar da bilmiyordur. Bu anlamda çok faydalı bir portal olduğuna inanıyorum" dedi.



'KÜÇÜK BİR GOOGLE HALİNE GELECEK'



Portala nasıl üye olunacağını anlatan Uzungil şöyle konuştu:



"Araştırmacılar e-devlet üzerinden üye olabiliyor. Kuruluşlar ise formu doldurduktan sonra Mernis numarası ile doğrulandıktan sonra üye oluyor. Üyelerin tamamı için bir üye sayfası oluşturuluyor. Kendi profil ayarlarında nasıl bildirim alacakları ve hangi konularla ilgilendiklerini seçebiliyorlar, proje için çağrı bırakabiliyorlar. Projelere fon bulmak çok zor bir iş. Bu işlemi altı adımda ilgili desteğe götürecek bir modül kurduk. Portal şu an Türkçe ve İngilizce hizmet veriyor, ancak ileride farklı dillerin eklenebileceği şekilde kurulum yaptık. Profilinizde ilgilendiğiniz alanları seçebilir, bildirim alacağınız duyuruları sınırlandırabilirsiniz. Bildirim alma şekillerinizi seçebilirsiniz. Yapılan çalışmalar ve çalışmalarla ilgili etkinlikler haberler aranabiliyor. Arama sayfası bizim için küçük bir google haline gelecek."



SİSTEM SOSYAL AĞLARLA ENTEGRE



Portala, üye olmayanların da girebildiğini belirten Uzungil, "Herkese açık olan sayfalarda proje ile ilgili bilgiler, paydaşların bilgisi ve etkinlikler ile istatistikler yer alıyor. Kayıtlı kullanıcılar ise çağrıları görebiliyor, aramalar yapabiliyor, projeleri görebiliyor. Ayrıca fon sihirbazı ile 6 adımda aranılan teşvik bulunabiliyor. Çağrılar bölümünde danışmanlık, yatırım ortaklığı, proje ortaklığı, proje personeli ve burs stajı bulunabiliyor" diye konuştu.



Sistemin işleyişinin 4 adımda gerçekleştiğini anlatan Uzungil, "Örnekle anlatmak gerekirse, bir proje ile ilgili bir hocamız işbirliği çağrısı bırakıyor. Sistemde bu konuyla ilgilenenler arasında eşleştirme yapıldıktan sonra bir veya birden fazla kişiye bildirim yapılıyor. İletişim kurulduktan sonra şartlar uygun olduğu takdirde işbirliği kuruluyor. Sistemimiz, YÖKSİS, ARBİS, E-devlet ve TÜBA gibi resmi portalların yanı sıra, facebook, twitter ve linkedin gibi sosyal medya platformlarıyla da entegre" dedi.



- İzmir