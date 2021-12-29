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KÜSİ toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı

KÜSİ toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısında Organize Sanayi Bölgeleri'nin mevcut durumları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısında Organize Sanayi Bölgeleri'nin mevcut durumları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Afyonkarahisar Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı Vali Çiçek başkanlık yaparken, toplantıya OSB müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantından OSB'lerin mevcut durumu ve yapılması gereken çalışmalar istişare edildi. - AFYONKARAHİSAR

KÜSİ toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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