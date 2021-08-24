KÜSİ Toplantısı Üniversitemizde Gerçekleşti Yeni
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KÜSİ Toplantısı Üniversitemizde Gerçekleşti Yeni

KÜSİ Toplantısı Üniversitemizde Gerçekleşti Yeni
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde Üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan "Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu 2021 Yılı Toplantısı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde Üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan "Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu 2021 Yılı Toplantısı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senato Salonunda yapıldı.

Vali Aziz YILDIRIM başkanlığında yapılan toplantıya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bülent EKER, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin AKÇAL, OSB temsilcileri, ilgili kurum ile kuruluşlardan yetkililer, uzmanlar ve sanayiciler katıldı.

Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Bülent EKER ve Bilim, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Fahrettin AKÇAL yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

KÜSİ Toplantısında Üniversitelerin ve kamu otoritelerinin, endüstri ihtiyaçlı odaklı ve sanayiyi de sürece katarak yeni kariyer programları geliştirmesinin yanı sıra Üniversiteler ve şemsiye kuruluşlarınca iş birliği amaçlı farkındalık oluşturma ve kapasite geliştirme çabalarının giderek yaygınlaşması gerektiği kaydedilerek 28. 12. 2020 tarihinde yapılan Tekirdağ KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısında alınan kararların gerçekleşme durumları değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda ilin sanayi ve teknoloji envanterinin çıkartılarak kayıt dışılığın ile haksız rekabetin engellenmesi, sanayi üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak için sorunların tespit edilmesi ve çözüme yönelik gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi konuları görüşülürken ilin ihracat kapasitesinin arttırılabilmesi maksadıyla yeni ürün geliştirilmesi ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi için potansiyel ürün ve üreticilerin tespit edilmesi ve desteklenmesi başlıkları gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplantıda ayrıca ihtiyaç duyulan yeni yetkinlikler tespit edilerek bu doğrultuda eğitim ve istihdam modellerinin geliştirilmesi de görüşüldü.

Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM gerçekleştirdiği konuşmasında KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantıların şehrimiz açısından önemine değinerek toplantının gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladı.

Toplantı, alınan kararların durumu değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin izlenecek yol haritası belirlenmesi ile son buldu.

Kaynak: Habermetre

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