KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Toplantısı yapıldı
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KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Toplantısı yapıldı

23.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:58
KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Toplantısı yapıldı

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitsi ev sahipliğinde yapıldı.

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitsi ev sahipliğinde yapıldı.

Vali Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Senato Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, Bilecik'in sanayi şehri olmasının yanında, tarımsal potansiyelinin de yüksek olan bir şehir olduğunu söyledi. Bilecik'teki genç neslin istikballerini dışarıda aramalarını gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayan Vali Şentürk, "Bilecik, sanayici açısından istihdam sorunu olmayan kent. Hem işçi olarak, hem de işveren olarak potansiyeli yüksek. Sanayici ile üniversiteden mezun olan gençlerimizi buluşturmalıyız. Kurulun asıl amacı, tarafları kaynaştırmak. İlkokuldan itibaren çocuklarımız, girişimciliğin ne olduğunu öğrenmeli. İmkan ve kabiliyetini koruyan, madenleriyle, tarımsal ürün yelpazesindeki çeşitlilikle, tarihiyle avantajı barındıran bir kent. Bu avantajın doğru anlamda herkesin istifade edeceği ve paylaşacak hale gelmesi için işlenmesi gerekir" dedi.

Toplantıda, "2021-2023 İl Sanayi ve Teknoloji Çalışma Planına ilişkin hazırlıklar, Covid-19 pandemisinin ilin sanayi üretimi ve istihdamı üzerinde oluşturduğu etkilerin tespiti, olumsuz etkilerin azaltılması, normalleşme süreci ve sonrası için gerekli hazırlıklar, il sanayisinin geliştirilmesine yönelik güçlü ve zayıf yönlerin belirlenerek risk analizinin yapılması ve kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesi görüşüldü.

Bunun yanında il özelinde güçlü olunan madencilik ve taş ocakçılığı ile metalik olmayan mineral ürünler, gıda ürünleri sektörlerinin sorunlarının tespit edilmesi, mevcut konumlarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, ilin sanayisinin katma değeri yüksek ürünlere yönlendirilmesiyle ilgili çalışmaların yapılması, İldeki Ar-Ge Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin değerlendirilmesi ve çalışmalarının geliştirilmesi için öneriler, il özelinde ithal edilen ürünlerin yurt içinden temini konusunda tarama yapılması ve potansiyel iş birliği çalışmalarının değerlendirilmesi, ilin ihracat kapasitesinin artırılabilmesi maksadıyla yeni ürün geliştirilmesi ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi için potansiyel ürün ve üreticilerin tespit edilmesi, ülke genelinde ithalatı yapılan ürünlerin (Savunma sanayi, enerji sektörü, ulaşım araçları vb.) il tarafından karşılanabilmesi için ana yüklenici veya tedarikçi olabilecek potansiyel ürün ve üreticilerin tespit edilmesi için gerekli çalışmaların planlanması ile ulusal ve uluslararası teşvik ve destekler" ile gündemdeki maddeleri ele alındı.

Toplantı, Bilecik KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Harun Mindivan'ın, KÜSİ'nin faaliyetleri ile ilgili sunum yapmasıyla sona erdi. - BİLECİK

KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Toplantısı yapıldı
KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Toplantısı yapıldı
KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Toplantısı yapıldı
KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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