Kusi, Bölgesel Kalkınmaya Değer Katıyor

Bartın Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KUSİ) temsilciliği bir yıl boyunca gerçekleştirdiği toplantı ve ziyaretlerde bölgesel kalkınmaya değer katmayı hedefliyor.

Bartın Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KUSİ) temsilciliği çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde birçok toplantı ve ziyaret gerçekleştirilen KUSİ temsilciliği, üniversite, kamu ve sanayi iş birliğinde yapılabilecekleri konuştu.

KUSİ Bartın İl Temsilcisi, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ, geçtiğimiz yıl boyunca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bartın İl Müdürü'nün de katılımıyla 12 firmayı ziyaret ettiklerini belirterek, "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi", "İnovasyon Karnesi", "Tür Belgesi", "Sanayi Kuruluşlarına Proje Hazırlama ve Teknik Danışmanlığı" ve "Proje Hazırlanma" ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bölgenin geleceğine yönelik toplantılar yaptıklarını da ifade eden Karadağ, "İlimiz STK temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirilerek Ar-Ge ve Kamu-Üniversite- Sanayi iş birliğinin etkin bir şekilde yürütülmesi konuları ele alındı. Bartın TSO'nun organizatörlüğü ile gerçekleşen toplantıda İlimizde bulunan önemli sanayi kuruluşları temsilcilerine Tasarım ve Ar-Ge Merkezinin kurulmasının önemi ve bu maksatla Üniversitemizin ne gibi katkılar sunabileceği konularında bilgilendirme yapıldı" dedi.

KÜSİ Bartın İl temsilcisi Prof. Dr. Karadağ ile Organizasyon Başkanı Doç. Dr. Cahit Karaoğlanlı ayrıca bu yıl düzenlenen II. Ar-Ge Proje Pazarı'nda sergilenen çalışmalar konusunda da sanayicilere bilgiler verdi. Karadağ, "Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun hocamızın yüreklendirmesiyle, Üniversitemizin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine geniş katılım oldu. Fen ve Mühendislik alanlarında belirlenen 18 ana temada 211 projenin yer aldığı etkinliğe 36 farklı il ve 33 farklı üniversiteden katılımcılar yer aldı. KUSİ faaliyetlerimiz kapsamında Ar-Ge Proje Pazarı'ndaki proje çıktıları ilgili sanayi kuruluşlarına sunuldu. Ayrıca proje pazarından sanayicilerimizin beklentileri ve Üniversitemizin hedefleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu" diye konuştu.

KÜSİ faaliyetleri çerçevesinde ziyaret edilen firmalara KOSGEB projelerine yönelik destek verildiğini de aktaran Karadağ, "12 firma ziyaret edilerek sorun ve beklentileri dahilinde bu firmalara KOSGEB projeleri hazırlandı. Bu projelerden de 5 tanesi ilgili Bakanlığımızca desteklenmiş olup, 3 tanesine Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin Danışmanlığı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı

KUSİ temsilciliği olarak bölgesel kalkınmaya yönelik sürdürülebilir bir gelişme hedeflediklerini kaydeden Karadağ, "Önümüzdeki dönemler için Üniversite-Sanayi ikili İş Birliği faaliyetleri artan bir ivme ile kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, bu çerçevede geçmişte potansiyel vaad edip il ve bölge bazında uygulamaya geçirilemeyen çalışmaların telafisi gerçekleştirilirken, Bartın Üniversitesi'nin 25-26 Nisan 2019 yılında yapmayı hedeflediği III. Ar-Ge Proje Pazarı etkinlikleri başta olmak üzere tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerinin bölgemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile lüzumu çerçevesinde buluşturulması hedeflenmiştir" şeklinde konuştu.

KUSİ kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yakından takip ettiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Karadağ başta olmak üzere emeği geçenlere gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Üniversite olarak, Ülkemizin gelecek hedeflerine katkı sunmayı gaye edindiklerini ifade eden Rektör Uzun, "Üniversitemizin rekabet gücünü artıracak, bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunabilecek bir noktaya gelebilmesinin ancak ve ancak hep birlikte başarılabileceğinin farkındayız. Bu noktada üniversite-kamu-sanayi iş birliğini önemsiyor, çalışmalarımızda bu hassasiyeti gözetiyoruz. İnanıyorum ki bugüne kadar önemli projeler ve etkinlikler gerçekleştirme fırsatı bulduğumuz iş birliğimizin kapsamı artarak devam edecektir" dedi. - BARTIN