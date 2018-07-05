Küsi 2018 Yılı İlk Toplantısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ); Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) 2018 yılı ilk toplantısına ev sahipliği yaptı.

OMÜ Senato Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında gerçekleşti.

"Samsun'daki AR-GE merkezi sayısını arttırmalıyız"

Toplantının açılışında konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun'da faaliyet gösteren KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulunun, AR-GE ve Yenilikçilik kapasitesini arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini belirterek Türkiye'de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli toplam 926 adet AR-GE merkezi, 222 adet de tasarım merkezi bulunduğunu söyledi. Müdür Altunsoy Samsun'da, bakanlığın onaylayıp destek verdiği 2 adet AR-GE merkezi olduğunu belirterek bu sayının kent için yeterli olmadığına dikkat çekti.

"Akademisyenlerimiz aktif olarak ziyaretlerde yer alıyor"

2023 hedefleri doğrultusunda AR-GE harcamalarının, gayrisafi milli hasılaya yüzde 3 oranında yansımasını arzuladıklarını vurgulayan İl Müdürü Altunsoy, "Söz konusu AR-GE merkezleri konusunda daha sıkı çalışmamız, dolayısıyla Samsun sanayisinin bu hususta daha fazla katkıda bulunması gerekiyor" dedi.

Konuşmasında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen 2018- 2023 Samsun İli Sektörel Eylem Planı hakkında bilgiler veren Altunsoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu aşamada üniversitemizin görevlendirmiş olduğu akademisyenlerimizle bire bir sanayiciler ile iş adamları ve sanayici derneklerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerdeki fikir alışverişi ve istişareler sonucunda eylem planımız şekillendi. Ziyaretlerimize akademisyenlerimizin eşlik etmesine özen gösteriyoruz. Yani hocalarımız aktif bir biçimde sahada bulunuyorlar. Umarım bu çalışmaların karşılığını hep birlikte alırız."

"Yol gösterici bu kararlar AR-GE ve inovasyon çalışmaları açısından referans noktası olacaktır"

Ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç bu toplantıları çok önemsediklerini, Samsun'un gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak dinamiklerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu toplantılar ve gösterilen çabanın semeresini yakın zamanda alacağımız kanaatindeyim. Burada alacağımız yol gösterici kararlar ve bu yöndeki eylem planları; üniversite olarak asli işimiz ve sorumluluğumuz olan AR-GE ve inovasyon çalışmaları açısından referans noktası olacaktır. Herkese çok teşekkür ediyorum ve kentimiz için güzel ve faydalı çalışmalar olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"OMÜ'nün şehir-sanayi bütünleşmesine dönük çabalarına bizzat şahit oluyorum"

Toplantının başkanlığını yapan Vali Osman Kaymak ise OMÜ'nün şehirle ve sanayiyle bütünleşmeye dönük ciddi ve ısrarlı çalışmalarına bizzat şahit olduğuna vurgu yaparken Rektör Bilgiç'in bu anlamda söz konusu girişimin arkasında yer alarak alışılagelmiş yönetici profilinden farklı bir duruş sergilediğini dile getirdi.

Valilik olarak da bilim ve sanayi arasındaki iş birliği ve diyaloğu her zaman destekleyeceklerini söyleyen Vali Kaymak devamında, "Ümit ediyorum bu çalışmalar, arkasında katkı sunan projeler bırakarak devam eder. Bizler de inşallah katkımızla bu çalışmaların içinde yer alırız. Önemli olan; bu buluşmalardan somut ve uygulanabilir sonuçlar elde etmemiz. Zira ortaya çıkacak güzel işler, gelecek için motivasyon ve heyecan oluşturacaktır. Birikimlerimizi, bir araya gelip harmanlayarak şehrimiz ve ülkemiz için örnek olacak işlere dönüştürmeliyiz" sözlerine yer verdi.

Açılış konuşmaları sonrasında sunumlara geçilirken KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile OMÜ TTO Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş yürüttükleri projeler ve kat ettikleri aşamayı katılımcılarla paylaştı.

Gerekli değerlendirme ve görüşlerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, SAMULAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan, KÜSİ İl Temsilcisi ve aynı zamanda OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Güray Erener, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yöneticileri, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu üyeleri ile Samsun ve Bafra'daki organize sanayi bölgelerinin müdürleri katıldı. - SAMSUN