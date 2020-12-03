Kushner, Trump sonrası dönem için Körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor
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Kushner, Trump sonrası dönem için Körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor

03.12.2020 23:39 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:39
Kushner, Trump sonrası dönem için Körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in Trump'ın başkanlık koltuğundan ayrılmasından kısa bir süre önce Körfez ülkelerini ziyaret etmesi, geliştirdiği ilişkileri ticari ve siyasi amaçlarla kullanacağı şeklinde yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in Trump'ın başkanlık koltuğundan ayrılmasından kısa bir süre önce Körfez ülkelerini ziyaret etmesi, geliştirdiği ilişkileri ticari ve siyasi amaçlarla kullanacağı şeklinde yorumlandı.

Demokrat Joe Biden'ın görevi devralmasından kısa bir önce Kushner'in, Katar ve Suudi Arabistan ziyaretleri dikkatlerden kaçmadı.

Kushner, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Doha'da Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani ile bir araya gelirken görüşmelerin detaylarına dair çok fazla bilgi bulunmuyor.

Bazı Körfez yetkilileri, basına yaptığı açıklamada, Kushner'in görevden ayrılmadan önce öncülük ettiği İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecine bir-iki ülkeyi daha katmak istediğini dile getirdi.

Amerikan basınında ise kimileri bu ziyareti, İsrail ile normalleşme süreci bağlamında değerlendirirken, kimileri ise Kushner'in Katar'a yönelik Arap ülkelerinin uyguladığı ambargoyu kaldırmayı hedeflediği şeklinde yorumluyor.

Kushner'in Arap-İsrail normalleşme sürecini görevi bıraktıktan sonra da gayriresmi olarak takip etmek istediği de yapılan yorumlar arasında.

Ancak, Washington'da önemli bir kesim ise Kushner ve Trump ailesinin başkanlık sürecinden sonra da Körfez ülkeleri ile iyi ilişkiler geliştirmek istediği ve bu ziyaretin o ilişkilerin temelini atmaya yönelik olduğunu iddia ediyor.

Kushner, Trump göreve geldikten sonra, ABD yönetimi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile arasındaki ilişkinin gelişmesinde önemli rol oynamıştı.

İsrail ile yakın ilişkisi dolayısıyla da Körfez ülkeleri ile İsrail arasında bir arabulucu rolü üstlenen Kushner'in bölgede kurduğu ilişkileri ticari veya muhtemelen gelecekte siyasi amaçlarla kullanması da bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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