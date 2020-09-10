Kushner, "Suudi Arabistan hava sahasını İsrail uçuşlarına açacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kushner, "Suudi Arabistan hava sahasını İsrail uçuşlarına açacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan'ın, tüm ülkelerden İsrail'e yapılacak karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vereceklerini açıkladı.

Kushner,
10.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:33

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan'ın, tüm ülkelerden İsrail'e yapılacak karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vereceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan'ın ülkelerden İsrail'e yapılacak karşılıklı tüm uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vereceğini açıkladı. Kushner, Beyaz Saray'da 15 Eylül'de imzalanacak İsrail-BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla artık tüm uçuşların gerekebileceğini açıklarken "Suudi Arabistan hava sahalarını yalnızca İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiş dönüş uçuşlara değil, tüm doğuya doğru seyahatlere açmayı kabul ettiler" dedi. Kushner "Bu karar yolculara çok zaman kazandıracak.72 yıldır var olan bu engel yıkılıyor" dedi.

İsrail havayolları geçmişte gerçekleştirdiği uçuşlarda büyük problem yaşıyordu. Doğu'ya yapılan uçuşlarda saatlerce dolaşıyordu. Suudi Arabistan geçtiğimiz yıl Hindistan Hava Yolları'nın İsrail'e yapılan uçuşlarında hava sahasını kullanmasına izin vermişti. Ancak bu izin bütün uçuşlar için geçerli değildi. Suudi Arabistan hava sahasının kullanıma izni ile İsrail ile BAE arasında doğrudan uçuşları gerçekleştirilebilecek. Kushner, Suudi Arabistan havayolları'nın İsrail hava sahasında uçmasıyla Avrupa'ya uçuşları da kısaltacağını söyledi.

Öte yandan İsrail ve BAE, 13 Ağustos'ta ABD'nin ara buluculuğunda ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçak seferi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Şener Çağatay Ulusoy Tayanç Ayaydın Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Metin Oktay Josef De Souza Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Otilia Bruma Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Kushner, "Suudi Arabistan hava sahasını İsrail uçuşlarına açacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 12:37:37. #1.14#
title