Kushner Riyad ile Doha arasındaki tansiyonu düşürmek için Suudi Arabistan ile Katar'a gidecek
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Kushner Riyad ile Doha arasındaki tansiyonu düşürmek için Suudi Arabistan ile Katar'a gidecek

30.11.2020 00:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 00:42
Kushner Riyad ile Doha arasındaki tansiyonu düşürmek için Suudi Arabistan ile Katar'a gidecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in, Riyad ile Doha yönetimleri arasındaki gerginliği düşürebilmek amacıyla bu hafta Suudi Arabistan ile Katar'a gideceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in, Riyad ile Doha yönetimleri arasındaki gerginliği düşürebilmek amacıyla bu hafta Suudi Arabistan ile Katar'a gideceği bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan haberlere göre Kushner, beraberinde küçük bir ekiple önce Suudi Arabistan'ın Neom kentine gidecek.

Burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek olan Jared Kushner'in ajandasında Katar'la olan gerginliği azaltmak ve İsrail'le normalleşme süreci olacak.

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Neom ziyaretinden sonra Katar'a geçecek olan Kushner, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuğu olacak. İkili arasındaki görüşmede, Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki gerginliğin yanı sıra ABD-Katar ilişkileri ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alınacak.

Jared Kushner'e ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz ile İran Özel Temsilcisi Brian Hook eşlik edecek.

Kushner'in ziyaretinin İran'ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekerken, Donald Trump yönetiminin görevdeki son haftalarında Suudi-Katar gerginliği ve İsrail'le normalleşme konusunda adımlar atmak istediği yönündeki haberler Amerikan medyasında öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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