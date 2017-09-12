Kushner'in İstifasının İstendiği İddiası

ABD Başkanı Trump'ın bazı avukatlarının, Rusya soruşturmasındaki tutumu edeniyle Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in görevinden ayrılmasını istedikleri iddia edildi.
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