Kushner'in İstifasının İstendiği İddiası

ABD Başkanı Trump'ın bazı avukatlarının, Rusya soruşturmasındaki tutumu edeniyle Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in görevinden ayrılmasını istedikleri iddia edildi.

Kushner'in İstifasının İstendiği İddiası

ABD Başkanı Trump'ın bazı avukatlarının, Rusya soruşturmasındaki tutumu edeniyle Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in görevinden ayrılmasını istedikleri iddia edildi.

Kaynak: Dunya.com