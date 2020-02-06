: Kushner, ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya...

06.02.2020 22:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:05

Yemeğe gelen davetlilerden detaylar

NEW YORK - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, New York'ta ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu