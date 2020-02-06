Kushner, ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya...
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Kushner, ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya...

Yemeğe gelen davetlilerden detaylar NEW YORK - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, New York'ta ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

06.02.2020 22:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:05
Kushner, ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya...

Yemeğe gelen davetlilerden detaylar

- ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, New York'ta ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kushner, ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya...
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