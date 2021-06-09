Kuşçular Mahallesi'nde Türk Bayrağı göndere çekildi
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Kuşçular Mahallesi'nde Türk Bayrağı göndere çekildi

Kuşçular Mahallesi'nde Türk Bayrağı göndere çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi tarafından Kuşçular Mahallesi'ne 11 metrelik içten ipli sonsuz dönerli galvaniz çelik poligon bayrak direği dikildi.

Nazilli Belediyesi tarafından Kuşçular Mahallesi'ne 11 metrelik içten ipli sonsuz dönerli galvaniz çelik poligon bayrak direği dikildi.

Nazilli Belediyesi elektrik servisi tarafından dikilen direkte, al bayrağımız göndere çekildi. Kuşçular Mahalle Muhtarı Ramazan Kömürcü yapılan çalışmadan dolayı mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye personeline teşekkürlerini sundu. Muhtar Ramazan Kömürcü; "Mahallemizin her yerinden görünecek şekilde en yüksek noktasına bayrak direğimizi ve bayrağımızı yerleştiren Nazilli Belediyesi personeline ve bu gururu bizim yaşamamıza sebep olan Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Milli değerleri yansıtan Türk Bayrağı'nın göklerde dalgalanmasından büyük onur ve gurur duyduklarını belirten Başkan Kürşat Engin Özcan, "Şanlı Türk Bayrağı'mızı göndere çektik. Diğer ülkelere nazaran biz bayrağımıza çok daha büyük bir tutku ve saygıyla bağlı bir milletiz. Ulusumuzun şanlı tarihini, vatan sevgimizin büyüklüğünü ve aziz şehitlerimize duyduğumuz derin sevgi ve minnetin sembolü olan bayrağımızı Nazilli'mizin dört bir yanında dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Milletimizin bağımsızlığını simgeleyen şanlı bayrağımızı ilelebet göklerde dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kuşçular Mahallesi'nde Türk Bayrağı göndere çekildi
Kuşçular Mahallesi'nde Türk Bayrağı göndere çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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