Kuşçu Marina sahil kenti imkanı sunuyor

24.09.2019 15:52

Kocasinan Belediyesi tarafından Yamula Barajı'na yapılan Kuşçu Marina, Kayserililere sahil kenti imkanı sunuyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu Marina, doğa yürüyüşü, tekne turu, bungalov evler ve piknik alanlarıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Şehrin stresinden, gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, bungalov evlerde konaklayıp doğal güzellikler içerisinde huzur buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kuşçu'yu cazibe merkezi haline getirdiklerini belirtti.

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilik kazandırdıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kuşçu'nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Kuşçu'da bungalov evlerle bir tatil köyü kurduk. Yamula Barajı kıyısında oturma alanları, 7'den 70'e her kesime hitap eden piknik alanları gibi değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp, havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkanı bulabiliyor. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek parkurlar ile şehrin stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı var. Özellikle motor tutkunları, bisikletseverler ve olta balıkçıları için özel çalışma yapıyoruz. Görsel açıdan daha estetik hale getirdiğimiz göl kıyısına ise dekoratif led aydınlatma sistemi ile geceleri görsel alana zenginlik kazandırdık. İnşallah Kuşçu'yu şehrin sosyal hayatını renklendirecek bir bölge haline getireceğiz."

Kaynak: AA