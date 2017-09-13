Kuşburnu Pazara İndi

Oltu'nun yüksek kesimlerinde yetişen kuşburnu Oltu halk pazarında yerini aldı.



Oltu Halk pazarında tenekesinin 50-60 liradan satılan Kuşbunu'ya talep oldukça fazla. Kuşburnunun C vitamini bakımından zengin olmasının yanı sıra içeriğinde flavonlar, tanen ve şeker ile vitamin, minerallerde bulunan oldukça değerli bir besin kaynağı olduğu belirtiliyor.



Kış sofralarının vazgeçilmezi olan kuşburnu ezmesi yapma vaktinin geldiğini dile getiren Aydemir Tekin, "Kuşburnu toplaması hayli çok zor bir günde ancak iki teneke toplaya biliyoruz. Tenekesini 60 liradan satıyorum vatandaşlar pahalı buluyor ama toplamasının ne kadar zor olduğunu bilseler o zaman ihtiraz etmezler." dedi. - ERZURUM