KUŞBURNU İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU VE YATIRIMCI REHBERİ HAZIRLANDI

?Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli kuşburnu için fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladıklarını söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli kuşburnu için fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladıklarını söyledi. İnsanlık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan kuşburnu günümüzde fonksiyonel gıda, bitkisel drog preparatları, sağlık ve kozmetik ile ilgili sektörlerde değerlendirilen çok kıymetli bir üründür. Tarımsal üretimimizin çeşitlendirilerek üreticilerimizin katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile daha fazla gelir sağlamasını temin etmek amacıyla tekniğine uygun kuşburnu plantasyonlarının tesis edilmesi önem taşımaktadır. "Bu kapsamda kuşburnu yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Kuşburnu Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

Kuşburnu Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi

Kaynak: Habermetre