Kuşatma altındaki Kiev'de tahliyeler devam ediyor

Rus birliklerinin ilerleyişini sürdürdüğü başkent Kiev'de kadın ve çocukların tahliyeleri sürüyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, kurtarma ekipleri, kolluk kuvvetleri, doktorlar ve Ukrayna Kızılhaç Derneği gönüllülerinin Brovary bölgesindeki vatandaşları tahliye ettiklerini duyurdu. Bölgede savaştan etkilenenler için psikolojik destek ve gıda yardımı da yapıldığı belirtildi.