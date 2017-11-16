Kuşatma Altındaki Doğu Guta'da Sivil Kayıplar Artıyor

DOĞU GUTA/ Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'ya yönelik saldırılarda son 24 saatte 4'ü çocuk 15 sivil hayatını kaybetti.



Başkent Şam'da rejimin 5 yıldır askeri kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak buna rağmen rejimin saldırıları aralıksız sürüyor.



Doğu Guta'daki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, son 24 saate hava, topçu ve misket bombalı saldırılarda 4'ü çocuk 15 sivil yaşamını yitirdi.



Bölgedeki Duma, Arbin, Sakba ilçeleri ile Hamuriyye beldelerine düzenlenen saldırılarda onlarca sivil de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı



Rejim yine kimyasal silah kullandı



Öte yandan, rejim güçleri gece ve bugün öğle saatlerinde Haresta'da askeri muhaliflerin cephe hatlarına klor içerikli bombayla saldırdı.



Bölgede aktif askeri muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam ve Feylek er Rahman ise misilleme olarak, Haresta ilçesinin rejim güçlerinin kontrolündeki askeri noktalardan birisine saldırı düzenledi.