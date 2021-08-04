Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri Buluşturuyor
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Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri Buluşturuyor

Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri Buluşturuyor
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Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri BuluşturuyorÇankırı Belediyesi, Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri Buluşturuyor

Çankırı Belediyesi, Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi üyeleri, hayat ile ilgili öğrenmek istediklerini büyüklerine soruyor.

Çocuk Meclisi üyeleri, bu kez Çankırı'nın yerli ailelerinden olan Gülşen Erdoğan'ı ve Abutel Kansu'yu evlerinde ziyaret etti. Merak ettikleri tüm soruları büyüklerine yönelten çocuklar, yaptıkları hediyeleri de onlara takdim etti. Anılarını ve tecrübelerini paylaşan dünün gençleri, çocuklara öğütlerde bulundu. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar dürüst olmaları öğütlerin başını çekti. Hobilerinin ve geliştirdikleri her yeteneğin zor koşullarda onlara kazanç kapısı sağlayacağını vurgulayan büyükler, çocuklara yaptıkları ürünleri de gösterdi. Gülşen Erdoğan, "Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakar Türk milleti ile kurduğu Türkiye Cumhuriyeti gibi sağlam bir ülkenin çocuklarısınız. Dürüstlük ve çalışmak ilkeniz olsun. " dedi. Abutel Kansu ise anne baba duası ve rızası almanın çok önemli olduğunu söyledi. Gülşen ve Abutel Teyze, farklı kuşakları bir araya getiren Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'e teşekkür ederek çocukları bir kez daha ziyarete beklediklerini ifade etti.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-08-04 Son eklenen 10 haber: "S Plaka" Sahiplerine Pandemi DesteğiÇankırı'da Merdivenler Çiçek AçtıEsentepe Çocuk Sesleri ile YankılandıÇANKIRI BELEDİYESİ'NDEN HAFTANIN ÖZETİŞehirlerarası Otobüs Terminalini Çankırı Belediyesi İşletecekÇankırı Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret AldıBulunan çanta sahibine teslim edildiBacaya sıkışan yavru kedi yara almadan kurtarıldıBaşkan Esen, Birim Müdürleri ile Çalışmaları İncelediKurban Bayramı'nın İlk İki Günü Otobüsler Ücretsiz

Kaynak: Habermetre

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