Kuşaklama kanalı projesi yıl içerisinde tamamlanacak

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kuşaklama kanalı projesini yürüten firma yetkilileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen kuşaklama kanalı projesini yürüten yüklenici firma sorumlusu Baver Koreli, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette firma tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, projenin yıl içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Başkan Kılınç, "Yoğun yağışlar sonrası yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek adına yapımına başladığımız Kuşaklama kanalı projemizin yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Projemizin bu yıl içerisinde bitmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel