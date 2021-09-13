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KUŞAKLAMA KANALI PROJESİ İLERLİYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
KUŞAKLAMA KANALI PROJESİ İLERLİYOR

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın seçim öncesi sözünü verdiği projelerden bir tanesi olan Kuzey Kuşaklama Kanalı projesi devam ediyor.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın seçim öncesi sözünü verdiği projelerden bir tanesi olan Kuzey Kuşaklama Kanalı projesi devam ediyor.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın gerçekleştirmek için hayalini kurduğu projelerden bir tanesi olan ve seçim öncesi sözünü verdiği Kuzey Kuşaklama Kanalı Projesinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Türmüz mevkiinde sürdürülen projede gelinen nokta hakkında bilgi veren yetkililerimiz, Adıyaman'da her yağışta etkili olan sel sularının şehirde hayatı felç etmesini önlemek ve şehre yeni sosyal donatılar kazandırmak amacıyla başlatılan projenin en kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

İhalesi DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan projede 3 bin 500 metre trapez kanalı, 500 metre taş duvar, 6 adet menfez ve korkuluklar olacağını da sözlerine ekleyen yetkililerimiz, Kuzey Kuşaklama Kanalı ile birlikte şehrin hem sel baskınlarından kurtulacağını, hem de yeni sosyal donatı alanlarına kavuşacağını ifade etti.

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