Kuşak ve Yol Zirvesi Kayıt Kodu Hk

İlgi : a) Hong Kong Başkonsolosluğu'nun 11. 08. 2021 tarihli e-postası,b) 06. 08. 2021 tarih ve 7157 sayılı yazımız.

İlgi : a) Hong Kong Başkonsolosluğu'nun 11. 08. 2021 tarihli e-postası,

b) 06. 08. 2021 tarih ve 7157 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı e-postada, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile duyurusu yapılan Kuşak ve Yol Zirvesi'nin kayıt koşullarında güncelleme olduğu belirtilmektedir. Buna göre, kayıt aşamasında 06P30SOCGTUR kodunun girilmesi gerektiği, bu kod ile %30 indirimli fiyat uygulanacağı ve anılan kodun 20 Ağustos'a dek geçerli olduğu kaydedilmektedir.

Kaynak: Habermetre