Kuşak İçerisinde Uyuşturucu Sevkiyatı
Lüleburgaz ilçesine uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla geldiği belirlenen şüphelinin çantasında yapılan aramada, kuşak içerisine gizlemiş esrar ele geçirildi.
Lüleburgaz ilçesine uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla geldiği belirlenen şüphelinin çantasında yapılan aramada, kuşak içerisine gizlemiş esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.Ö'nün Samsun'dan yolcu minibüsü ile Lüleburgaz'a uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.
Ekipler yolcu minibüsünü ilçe girişinde durdurarak, T.Ö'nün üzerinde ve çantasında arama yaptı.
Aramalarda, T.Ö'nün çantasında kuşak içerisinde gizlenmiş 1 kilo 282 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.