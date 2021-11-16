Kuşadaspor'un rakibi Kızılcabölükspor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak evinde Hacettepe Spor'u 4-1 yenerek zirve yarışında iddialı konuma gelen Kuşadasıspor yarın son sırada yer alan Kızılcabölükspor'a konuk olacak. Kızılcabölük Semt Sahası'nda Erhan Kaya'nın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Ev sahibi Kızılcabölükspor'da sarı kart cezalısı Alpay forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Kuşadaspor 20 puanla 3'üncü sırada yer alırken, henüz galibiyeti bulunmayan Kızılcabölükspor ise 5 puanla sonuncu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet