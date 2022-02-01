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Kuşadasıspor'un rakibi Çarşambaspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kuşadasıspor'un rakibi Çarşambaspor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkararak Play-Off yarışında yara alan Kuşadasıspor, yarın evinde düşme hattındaki Çarşambaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkararak Play-Off yarışında yara alan Kuşadasıspor, yarın evinde düşme hattındaki Çarşambaspor'la karşı karşıya gelecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanacak 23'üncü hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak.

Ligde taraftarının önünde namağlup unvanını koruyan siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibini yenerek moral bulmak istiyor. Öte yandan Kuşadasıspor, Eskişehirspor'dan sol bek Cihangir Çağlıyan ve Darıca Gençlerbirliği'nden sağ bek Atakan Aybastı ile sözleşme imzaladı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Çarşambaspor, Play Off, Spor, Haber

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