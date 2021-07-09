Kuşadasıspor'un inancı tam

BÖLGESEL Amatör Lig'de Çanakkale'de oynadığı yarı final maçında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 yenerek finale çıkan Kuşadasıspor, 3'üncü Lig hedefine kilitlendi.

BÖLGESEL Amatör Lig'de Çanakkale'de oynadığı yarı final maçında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 yenerek finale çıkan Kuşadasıspor, 3'üncü Lig hedefine kilitlendi. Finalde Aliağa Futbol Kulübü'yle eşleyen siyah-beyazlı ekip, rakibiyle 11 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Maçı kazanan taraf Ege'nin 3'üncü Lig'deki yeni temsilcisi olacak.

Zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, hedefledikleri şampiyonluğa son 90 dakikanın kaldığını söyledi.Ferhatoğlu, "Kuşadasıspor olarak 7 aylık bir antrenman süreci geçirdik. Üstüne zorlu bir turnuva süreci yaşadık. Pazar, çarşamba, pazar maçlar yaptık. Bu da bütün takımları yıprattı. Ancak biz karşılaşmalara çok iyi hazırlandık. Kuşadası'nda uzun yıllardır özlenen bir şampiyonluk var. Bu maçı da geçip Aydın halkına şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz. 3'üncü Lig'e yükselirsek, Aydın'ın bu yıl 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor ile birlikte profesyonel liglerde mücadele eden 2 takımı olacak. İnşallah bunu da başaracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak