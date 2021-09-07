Kuşadasıspor Turgut Doğan'ı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadasıspor Turgut Doğan'ı aldı

Kuşadasıspor Turgut Doğan'ı aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında evinde 52 Orduspor FK ile 1-1 berabere kalan Kuşadasıspor, dış transferde kanat oyuncusu Turgut Doğan Şahin'le anlaştı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında evinde 52 Orduspor FK ile 1-1 berabere kalan Kuşadasıspor, dış transferde kanat oyuncusu Turgut Doğan Şahin'le anlaştı. Geçen sezon ilk yarıda 1'inci Lig'de Ümraniyespor, ikinci devrede 2'nci Lig'de Şanlıurfaspor forması giyen 33 yaşındaki sol kanat oyuncusunun resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Süper Lig'de 135 karşılaşmada görev alan Turgut Doğan, 1'inci Lig'de 144, 2'nci Lig'de 43 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu ilk kez 3'üncü Lig'de top koşturacak. 

KUPADA RAKİP MODAFENKuşadasıspor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda yarın Modafen'i konuk edecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Hüseyin Gökberk Arslan yönetecek. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek adını 2'nci Tur'a yazdırmayı hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Aleyna Tilki Yeşim Salkım
Spor Marcao Şenol Güneş Samet Aybaba Lionel Messi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuşadasıspor Turgut Doğan'ı aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:11:54. #1.14#

title