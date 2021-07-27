Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu Rektörümüzü Ziyaret Etti
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Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu Rektörümüzü Ziyaret Etti

Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu Rektörümüzü Ziyaret Etti
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Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu Rektörümüzü Ziyaret Etti Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşat Kartal, 27 Temmuz 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu Rektörümüzü Ziyaret Etti Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşat Kartal, 27 Temmuz 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kuşadasıspor'un şampiyonluğu ile bölgemize büyük bir gurur yaşattığını söyleyerek bu başarıda payı olan Gürkan Ferhatoğlu'nu tebrik etti.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu vurgulayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Spor Bilimleri Fakültemizin 'Şampiyonlar Okulu' olarak anıldığını öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslararası alandaki başarılara imza atığını ifade etti.

Lisans eğitimini Üniversitemizde tamamlayan yüksek lisans eğitimine ise halen devam eden Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu, Kuşadasıspor'un, 26 yıl aradan sonra 3. Lige çıktığını bu başarıda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in büyük katkılarının olduğunu belirterek bölge sporunun gelişmesi için hep birlikte çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Ziyaret, Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu'nun Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e Kuşadasıspor formasını takdim etmesi ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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