Kuşadasıspor, Şile'ye konuk - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadasıspor, Şile'ye konuk

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kuşadasıspor, Şile'ye konuk

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde lider Bitexen Düzcespor'a 3-0 mağlup olan Kuşadasıspor yarın deplasmanda Gema Polimer Şile Yıldızspor'la karşılaşacak.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde lider Bitexen Düzcespor'a 3-0 mağlup olan Kuşadasıspor yarın deplasmanda Gema Polimer Şile Yıldızspor'la karşılaşacak. Şile Stadı'nda oynanacak 26'ncı hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Son 6 maçında sadece 1 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip İstanbul'dan galibiyetle dönerek Play-Off iddiasını korumayı hedefliyor. Kuşadasıspor ligde 32 puanla 7'nci sırada, Şile Yıldızspor ise 36 puanla 5'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıda Kuşadasıspor rakibini evinde 2-0 mağlup etmişti.


- Kuşadası

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Şile, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title