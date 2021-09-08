Kuşadasıspor şampiyonluk kupasına kavuştu
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Kuşadasıspor şampiyonluk kupasına kavuştu

Kuşadasıspor şampiyonluk kupasına kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) play-off finalini şampiyon olarak tamamlayıp yıllar sonra profesyonel lige yükselen Kuşadasıpor, Özer Türk Stadı'nda düzenlenen bir törenle kupasını aldı.

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) play-off finalini şampiyon olarak tamamlayıp yıllar sonra profesyonel lige yükselen Kuşadasıpor, Özer Türk Stadı'nda düzenlenen bir törenle kupasını aldı. Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bizim için bu kupanın anlamı çok büyük. Kazanmamızda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kuşadasıspor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda evinde Modafen'i 3-0 mağlup ederek tur atladı. Karşılaşmadan önce Kuşadasıspor'a şampiyonluk kupasının verilmesi için tören düzenlendi. Törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve kulüp yöneticileri katıldı. Siyah-beyazlı ekibe kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi. Daha sonra takım kaptanı Emre Akbulut, Başkan Ömer Günel ve kulüp yöneticileri ile birlikte kupayı havaya kaldırdı. Töreninin ardından oyuncular, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Göreve gelmeden önce Kuşadasıpor'un 3. Lig'e çıkması için yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağımızı söylemiştim. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Bugün Kuşadasıspor'u 3. Lig'de görmenin onuruyla bu kupayı kucaklayacağız. Kuşadasıspor'un 3. Lig'e yükselmesinde emeği geçen Yaser Doğan, Alim Emiroğlu, yöneticiler ve futbolculara çok teşekkür ederim. Bizim için bu kupanın anlamı çok büyük" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadasıspor şampiyonluk kupasına kavuştu
Kuşadasıspor şampiyonluk kupasına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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