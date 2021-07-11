Kuşadasıspor, Misli.com 3'üncü Lig'e yükseldi
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Kuşadasıspor, Misli.com 3'üncü Lig'e yükseldi

Kuşadasıspor, Misli.com 3'üncü Lig'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde Kuşadasıspor normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan karşılaşmada Aliağa Futbol Kulübü'nü seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek Misli.com 3'üncü Lig'e yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde Kuşadasıspor normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan karşılaşmada Aliağa Futbol Kulübü'nü seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek Misli.com 3'üncü Lig'e yükseldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı her iki takımdan toplam 200 taraftar, tribünlerden takip etti. Kuşadasıspor, 40'ıncı dakikada Abdullah Çınar'ın attığı golle 1-0'lık üstünlük yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 54'üncü dakikada Aliağa FK'da Osman Atalay Demirtaş ceza sahasında yerde kalınca Hakem Erkan Engin penaltı kararı verdi. 55'inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Özkan Yılmaz, skoru dengeledi: 1-1. Mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Seri penaltı atışlarında Kuşadasıspor, 4-2 üstünlük kurarak Misli.com 3. Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Kuşadasısporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler büyük sevinç yaşadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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