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Kuşadasıspor, İskenderun'da sahaya çıkacak

Kuşadasıspor, İskenderun'da sahaya çıkacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK'yı 1-0 yenerek 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Kuşadasıspor yarın ilk yarının son haftasında deplasmanda zirve takipçisi İskenderunspor'la kozlarını paylaşacak.

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ELAZIĞ (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK'yı 1-0 yenerek 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Kuşadasıspor yarın ilk yarının son haftasında deplasmanda zirve takipçisi İskenderunspor'la kozlarını paylaşacak. İskenderun 5 Temmuz Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Grupta 28 puanla 6'ncı sırada yer alan Kuşadasıspor, 32 puanı bulunan 2'nci basamaktaki rakibini yenerek dış sahadaki 6 maçlık 3 puan hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Son 7 maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik almasına rağmen düşme hattından kurtulamayan Kızılcabölükspor ise 12.00'de Play-Off hattında yer alan Alagöz Holding Iğdır FK'ya konuk olacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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