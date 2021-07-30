Kuşadasıspor her gole 100 fidan bağışlayacak
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Kuşadasıspor her gole 100 fidan bağışlayacak

Kuşadasıspor her gole 100 fidan bağışlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 3. Lige çıkan Kuşadasıspor Kulübü, Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'de başlayan orman yangınlarına destek olmak için yeni sezonda atacağı her gole 100 fidan bağışlayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 3. Lige çıkan Kuşadasıspor Kulübü, Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'de başlayan orman yangınlarına destek olmak için yeni sezonda atacağı her gole 100 fidan bağışlayacağını duyurdu. Yapılan paylaşım sonrası siyah beyazlı taraftarlar kampanyayı takdirle karşıladı.

Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'de başlayan orman yangınları Türkiye'yi derinden üzdü. Birçok Vakıf, Dernek ve Belediye fidan bağışladığını duyururken, bir destekte 3. Ligin çiçeği burnunda takımı Kuşadasıspordan geldi. Siyah beyazlı ekip sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda " Kuşadasıspor Kulübü olarak 3. Lig ve Türkiye Kupasında oynayacağımız maçlar dahil olmak üzere sezon boyunca atacağımız her gol için 100 fidan bağışı yapacağımız kampanyamızı bin fidan ile başlatıyoruz" dedi. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen kampanya Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Alim Emiroğlu " Ciğerlerimiz yanıyor ve biz buna tepkisiz kalmazdık. Yeni sezonda ligde ve Türkiye Kupasında atacağımız her gol için 100 fidan bağışlıyoruz. Kampanyamızı Kuşadasıspor olarak bin fidan ile başlatıyoruz. Tüm halkımızdan bu anlamlı kampanyaya destek bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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