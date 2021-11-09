Kuşadasıspor'dan tepki bildirisi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadasıspor'dan tepki bildirisi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kuşadasıspor'dan tepki bildirisi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'a 90+1'inci dakikada yediği golle 2-1 yenilerek Play-Off hattındaki yerini kaybeden Kuşadasıspor'da yönetim maçta ve maçtan sonra yaşanan olaylar nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

AKSARAY (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'a 90+1'inci dakikada yediği golle 2-1 yenilerek Play-Off hattındaki yerini kaybeden Kuşadasıspor'da yönetim maçta ve maçtan sonra yaşanan olaylar nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, "Saha içi ve saha dışında gerek rakip takım kulübesi, gerek basın mensubu olduğunu sanan kişilerin hem sözlü hem de fiziksel saldırılarına maruz kaldık. Profesyonel Şube Sorumlusu Ramazan Demir sahaya girerek futbolcumuza yumruk attı ve maç sonu takım otobüsümüz taşlandı" ifadelerine yer verdi.Yaşanan olayların Türkiye liglerine yakışmadığı ifade edilen açıklamada, "Tepki koymak yerine bu terbiyesizliklerin alkışlandığını gördük. Ama herkes şunu bilmelidir ki biz misafirperver bir kulübüz. Gittiğimiz her deplasmanda ağırlandığımız gibi sahamızda da aynı şekilde ağırlanacaklarını bilmelerini isteriz" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak

TFF: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title