Kuşadasıspor'dan tepki bildirisi

AKSARAY (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'a 90+1'inci dakikada yediği golle 2-1 yenilerek Play-Off hattındaki yerini kaybeden Kuşadasıspor'da yönetim maçta ve maçtan sonra yaşanan olaylar nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, "Saha içi ve saha dışında gerek rakip takım kulübesi, gerek basın mensubu olduğunu sanan kişilerin hem sözlü hem de fiziksel saldırılarına maruz kaldık. Profesyonel Şube Sorumlusu Ramazan Demir sahaya girerek futbolcumuza yumruk attı ve maç sonu takım otobüsümüz taşlandı" ifadelerine yer verdi.Yaşanan olayların Türkiye liglerine yakışmadığı ifade edilen açıklamada, "Tepki koymak yerine bu terbiyesizliklerin alkışlandığını gördük. Ama herkes şunu bilmelidir ki biz misafirperver bir kulübüz. Gittiğimiz her deplasmanda ağırlandığımız gibi sahamızda da aynı şekilde ağırlanacaklarını bilmelerini isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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