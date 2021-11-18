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Kuşadasıspor'da fatura Semt Stadı'na kesildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kuşadasıspor'da fatura Semt Stadı'na kesildi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattındaki rakibi Kızılcabölükspor'a deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Kuşadasıspor'da fatura maçın oynandığı Semt Stadı'na kesildi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattındaki rakibi Kızılcabölükspor'a deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Kuşadasıspor'da fatura maçın oynandığı Semt Stadı'na kesildi.

Sahanın normal standartlardan küçük olduğunu belirten teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Zeminin de suni çim olması futbol kalitemizi çok etkiledi. Rakibimiz karşısında istediğimiz oyunu bir türlü ortaya koyamadık. Duran toptan 3 tane gol yedik. Elimize geçen fırsatları da değerlendiremeyince mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Bu maçı unutup pazar günü evimizde Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor ile oynayacağımız karşılaşmayı kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyoruz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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