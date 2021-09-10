Kuşadasıspor'da Ege'nin lisansı çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadasıspor'da Ege'nin lisansı çıktı

Kuşadasıspor'da Ege'nin lisansı çıktı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Kuşadasıspor'da transfer döneminin son günü Muğlaspor'dan kadroya dahil edilen 18 yaşındaki sağ bek Ege Aslan'ın lisans işlemleri tamamlandı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Kuşadasıspor'da transfer döneminin son günü Muğlaspor'dan kadroya dahil edilen 18 yaşındaki sağ bek Ege Aslan'ın lisans işlemleri tamamlandı. Genç futbolcu, "Kuşadasıspor'a geldiğim için çok mutluyum. Artık Kuşadası'nın başarısı için sahada ter dökeceğim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

Şenol Güneş, dev zirvede Nihat Özdemir'e içini döktü: Zaten bırakacaktım, vatan haini ilan edildim
Şenol Güneş, dev zirvede Nihat Özdemir'e içini döktü: Zaten bırakacaktım, vatan haini ilan edildim
Şenol Güneş: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini bile ima etse hemen bırakırım
Şenol Güneş: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini bile ima etse hemen bırakırım
Sergen Yalçın, Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Sergen Yalçın, Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Faik Öztrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Gökhan Çıra Kylie Jenner
Spor Diego Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuşadasıspor'da Ege'nin lisansı çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 13:31:55. #1.15#

title