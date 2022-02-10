Kuşadasıspor'da biletler ücretsiz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadasıspor'da biletler ücretsiz

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kuşadasıspor'da biletler ücretsiz

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor'da yönetim pazar günü iç sahada zirve takipçisi Bitexen Düzcespor'la oynanacak karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor'da yönetim pazar günü iç sahada zirve takipçisi Bitexen Düzcespor'la oynanacak karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kuşadasısporumuzun büyük önem taşıyan Düzcespor maçı biletleri yönetim kurulumuz tarafından toplu şekilde alınmış olup, taraftarımıza ücretsiz dağıtılacaktır. Bütün Kuşadası sevdalıları davetlidir" ifadelerine yer verildi. Kuşadasıspor'da hafta içinde göreve getirilen Teknik Direktör Bülent Ataman takımın başında ilk maçına çıkacak.


- Kuşadası

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Play Off, Kuşadası, Pazar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title