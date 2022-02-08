Kuşadasıspor'da Ataman sesleri

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücalesi veren Kuşadasıspor'da teknik direktörlük görevine Bülent Ataman'ın getirileceği öğrenildi.

Erman Kılıç ile yollarını ayıran Kuşadasıspor'un temasa geçtiği Bülent Ataman ile büyük oranda anlaşma sağladığı vurgulandı. Uzun yıllar Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Karşıyaka gibi kulüplerde kalecilik yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı Bülent Ataman'ın hafta sonuna kadar sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor