Kuşadası Yeni Yıla Manga Konseri ile Girecek

Kuşadalılar, 2018 yılına Manga konseri ile merhaba diyecek.



Kuşadası Belediyesi tarafından ilçe sakinlerinin yeni yıl coşkusuna ortak olmak amacıyla düzenlenecek konserde sevilen rock grubu Manga, birbirinden güzel şarkılarını Kuşadalılar için seslendirecek.



Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadalıların yeni yıla coşku içerisinde girebilmesi amacıyla düzenlenecek kutlama kapsamında 31 Aralık gecesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda saat 23.30'da Türkiye'nin en başarılı rock gruplarından Manga sahne alacak. - AYDIN