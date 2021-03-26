Kuşadası "Yeni Turizmin" Merkezi Olacak
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Kuşadası "Yeni Turizmin" Merkezi Olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuşadası 'Yeni Turizmin' Merkezi Olacak

Kuşadası Belediyesi'nin kentte alternatif turizmi geliştirmek amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Sevgi Plajı'nda hayata geçirdiği 'Ada Camping' isimli kamp ve karavan alanındaki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kuşadası Belediyesi'nin kentte alternatif turizmi geliştirmek amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Sevgi Plajı'nda hayata geçirdiği 'Ada Camping' isimli kamp ve karavan alanındaki çalışmalar aralıksız sürüyor. İçerisinde sosyal etkinlik alanları, restoran, kafe ve marketin de bulunacağı kamp alanı tamamlandığında sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin yeni adresi olacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Kuşadası'nı Covid -19 salgını sonrası ortaya çıkan 'yeni turizm'in merkezi haline getirmek için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'ndaki 25 dönümlük alanda yapımı süren 'Ada Camping' isimli kamp ve karavan alanı yaz sezonuna hazırlanıyor.

Dolgu ve tesviye çalışması yapılan kamp ve karavan merkezinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekiplerce bir yandan da elektrik ve internet altyapısı kuruluyor. Kamp alanı tamamlandığında, 90 standart çadır, 15 glamping çadır ve 24 karavanı aynı anda ağırlayacak. İçerisinde market, duş kabinleri, sosyal donatı ile çocuk oyun alanı, yemek pişirme ünitesi ve otoparkın da bulunacağı Ada Camping, Kuşadası'nda, doğayla iç içe tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler için yeni cazibe merkezi haline gelecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi ile birlikte kamp ve karavan turizminin tüm dünyada giderek ilgi gören bir tatil türü olduğunu belirterek, "Kuşadası sahip olduğu eşsiz denizi ve doğasıyla turistlere birçok alternatif sunma kapasitesine sahip bir kent. Bizim amacımız, alternatif turizm çeşitliliğini artırmak ve kentimizi yeni turizmin merkezi haline getirmek" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası 'Yeni Turizmin' Merkezi Olacak
Kuşadası 'Yeni Turizmin' Merkezi Olacak
Kuşadası 'Yeni Turizmin' Merkezi Olacak
Kuşadası 'Yeni Turizmin' Merkezi Olacak
Kuşadası 'Yeni Turizmin' Merkezi Olacak
Kuşadası 'Yeni Turizmin' Merkezi Olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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