Kuşadası, yeni tarz binaları ile İranlıların da gözdesi oldu"
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Kuşadası, yeni tarz binaları ile İranlıların da gözdesi oldu"

Kuşadası, yeni tarz binaları ile İranlıların da gözdesi oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası Ortadoğu ve Avrupalı yatırımcıların gözdesi oldu.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası Ortadoğu ve Avrupalı yatırımcıların gözdesi oldu. İran, Kuveyt ve Avrupalı Türk yatırımcılar pandemi sürecinde konut tercihlerini değiştirdi. Pandemi döneminde yüksek katlı ve çok daireli binalar yerine yerine daha sakin bir yaşam için müstakil evlerin tercih edildiğini belirten aynı zamanda emlak danışmanlığı da yapan alanında uzman ünlü sunuculardan Duygu Meltem Yalçınkaya Kuşadası'nın İran, Kuveyt ve Avrupalı Türk yatırımcılar için yeniden gözde yatırım şehri olduğunu söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgının insanların yaşam şekillerinin yanı sıra yaşam alanları tercihini de değiştirdiğini kaydeden Duygu Meltem Yalçınkaya, "Eskiden imkan sahipleri tarafından lüks apartmanlar daha çok tercih edilirken pandemi sürecinde ve sonrasında insanlar bahçeli, yüzme havuzlu lüks villa tarzı evlere rağbet gösterdi. Bu tercih de bahçeli evlerin kıymetini arttırdı. Vatandaşlık başvurularında ve şirket kurma yoluyla sermaye getirmede birinci sırada olan İranlılar, son dönemde Kuşadası'nda en fazla konut alma talebinde bulunanlar arasında yerini aldı. 2012 yılında çıkarılan 6302 sayılı kanun ile konut alımında mütekabiliyet esasının kaldırılması sonrasında yabancılar Türkiye'den gayrimenkul alımına büyük ilgi gösteriyor. Yaptığım program ve sunumlarda Kuşadası'na yönelik tanıtımlar çok daha fazla ilgi görüyor. Bu yıl kapıların açılması ile yurtdışından gelen yatırımcılar özellikle Davutlar ve Güzelçamlı'da villa bakarak tercihlerini bu yönde belirliyorlar" dedi.

Kendisinin de Kuşadası'nda yaşadığını belirten ünlü sunucu Duygu Meltem Yalçınkaya "Kuşadası'nda yaşamaktan çok mutluyum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yaptığı projeler ile her geçen gün gayrimenkul sektörü daha iyiye gidiyor" dedi. - AYDIN

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Kuşadası, yeni tarz binaları ile İranlıların da gözdesi oldu'
Kuşadası, yeni tarz binaları ile İranlıların da gözdesi oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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