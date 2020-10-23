Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'ta düzenleme çalışmaları sürüyor
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Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'ta düzenleme çalışmaları sürüyor

23.10.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:15
Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'ta düzenleme çalışmaları sürüyor

Kuşadası Belediyesi, nüfusu hızla artan ilçedeki mezarlıkların bakım, onarım ve defin alanını arttırmaya yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, nüfusu hızla artan ilçedeki mezarlıkların bakım, onarım ve defin alanını arttırmaya yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Yeni Asri Mezarlığı'nda zemin kaymalarını engellemek için istinat duvarları inşa edildi. 3 bin 400 metrekarelik alana sıcak asfalt dökülürken bin 500 metrekarelik alana ise kilit parke taşı döşendi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Yeniköy yolu üzerinde bulunan Yeni Asri Mezarlığı'nda başlatılan alan genişletme ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü (FİM) tarafından mezarlığın girişi, ana yolları ve yürüme alanlarında yol yapım çalışması yapıldı. FİM ekipleri tarafından vatandaşların yakınlarını defnettikleri alanlara daha kolay ulaşmalarını sağlamak için mezarlıkta bulunan 3 bin 400 metrekare alana sıcak asfalt dökülürken bin 500 metrekare alana ise kilit parke taşı döşendi. Zemin kaymalarını engellemek için istinat duvarları da inşa edilen mezarlıkta defin yeri kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Düzenlemenin ardından mezarlığın 1200 olan defin yeri kapasitesi 2 bin 800'e çıkacak. Kuşadası'na defnedilmek isteyen faklı dini inançlara sahip kişiler için ise 100 kişilik daha defin alanı oluşturulacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mezarlıkta çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek "Kentimizde nüfusun artmasıyla birlikte büyük bir defin yeri sıkıntısı yaşıyorduk. Bu sıkıntıyı gidermek için Yeniköy yolu üzerinde bulunan Yeni Asri Mezarlığı'nda çalışmalara başladık. Mezarlığımızın 1200 olan defin yeri kapasitesini 2800'e çıkartacağız. Ayrıca hemşehrilerimizin yakınlarını defnettikleri alanlara daha kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için mezarlığımızın yollarını yaptık" dedi. - AYDIN

Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'ta düzenleme çalışmaları sürüyor
Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'ta düzenleme çalışmaları sürüyor
Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'ta düzenleme çalışmaları sürüyor
Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'ta düzenleme çalışmaları sürüyor
Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'ta düzenleme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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