Kuşadası, yazlıkçıların akınına uğradı AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece yarısı başlayacak ve Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yazlıkçıların akınına uğradı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece yarısı başlayacak ve Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yazlıkçıların akınına uğradı.

Kuşadası, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 00.00'da Türkiye genelinde başlayacak ve Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yazlıkçıların akınına uğradı. İlçeye, özellikle Selçuk tarafından gelen araçlar cuma akşamından itibaren kentin girişinde yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla aracın giriş yaptığı belirlendi.İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kente İzmir yönünden gelen araçları Kuştur kontrol noktasında durdurup yolcuların seyahat belgelerini kontrol etti. Ekipler ayrıca ilçeye giriş yapanların ateşlerini ölçüp, koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA