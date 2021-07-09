Kuşadası Yazarlar Şenliği Başladı
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Kuşadası Yazarlar Şenliği Başladı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Kuşadası Yazarlar Şenliği Başladı Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Yazarlar Platformu iş birliğinde düzenlenen 4'üncü Kuşadası Yazarlar Şenliği başladı.

Kuşadası Yazarlar Şenliği Başladı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Yazarlar Platformu iş birliğinde düzenlenen 4'üncü Kuşadası Yazarlar Şenliği başladı. 9 gün sürecek olan etkinlikte 33 yazar, Kuşadalı okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kuşadası Yazarlar Şenliği, Atatürk Meydanı'nda başladı. 18 Temmuz'a kadar 33 yerel yazarın katılımıyla sürecek olan etkinliğin açılışına çok sayıda kitapseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan katıldı.

"Adından söz ettiren bir kent olacak"

Etkinliğin açılışında konuşan KUYAP Sözcüsü İsmail Tezgel, "Değerli Belediye Başkanımız Ömer Günel, bize her zaman tam destek verdi. Bu nedenle diğer yazarlar adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Kuşadası, bu tür etkinlikler sayesinde sanatçıları ve edebiyatçıları ile Türkiye'de adından söz ettiren bir kent olacak. Biz de bu konuda elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Sanatın ve sanatçının yanındayız"

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar ise, "Bu sene 4'üncüsünü düzenlemekten gurur duyduğumuz Kuşadası Yazarlar Şenliği sayesinde vatandaşlarımız yerel yazarlarımızla buluşacak. Sanat, kültür ve edebiyat kentimizin kılcal damarlarını oluşturuyor. Kuşadası, kültür ve sanat kenti olma yolunda her geçen gün hızla ilerliyor. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel de sanatın ve sanatçının her zaman yanında" diye konuştu.

Kuşadası Yazarlar Şenliği 18 Temmuz tarihine kadar, 18.00-24.00 saatleri arasında Atatürk Meydanı'nda ziyaret edilebilir.

Kuşadası Yazarlar Şenliği Başladı
Kuşadası Yazarlar Şenliği Başladı
Kuşadası Yazarlar Şenliği Başladı
Kuşadası Yazarlar Şenliği Başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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