Kuşadası ve Söke'de yol yapım, alt yapı çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım ağını yenilemek ve altyapını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım ağını yenilemek ve altyapını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşların evde kalmasından dolayı yollarda trafik yoğunluğunun olmaması, çalışmaların daha hızlı ilerlemesi ve erken bitirilmesini sağlıyor.

Aydın Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri azalan trafiği fırsat bilerek Kuşadası ve Söke ilçelerinde yol yenileme ve altyapı çalışmaları yapıyor.

Söke'deki çalışmalarda sona gelindi

Söke'nin Çeltikçi Mahallesi'ndeki Bayındır Caddesi baştan sona yenilenmeye alındı. İlk olarak ASKİ'nin 2 bin 500 metrelik çalışma yaparak içme suyu ana şebeke hattı ile 170 içme suyu abonesine ulaşan boruları yenilendi. ASKİ ekipleri ayrıca yağmur suyu ızgaralarını yenileyerek caddede su baskınlarına karşı kalıcı önlemler aldı. Alt yapı çalışması tamamlanan Bayındır Caddesi'nde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler sıcak asfalt çalışmasına geçti. 10 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışması yapılan caddede, kaldırımlar için de 4500 metrekare kaldırım çalışması yapılacak.

Kuşadası yaza hazırlanıyor

ASKİ ekipleri Kuşadası Atatürk Bulvarı'nda kanalizasyon yenileme çalışmalarına başladı. Yolun önemli bir kısmında yapılacak sıcak asfalt serimi öncesinde çalışmalarına hız veren ASKİ ekipleri, Kuşadası'nın yaz aylarında bir milyonu bulan nüfusa göre çalışmalarını yapıyor. 600 mm çapında koruge ve beton boruların kullanılacağı çalışmada kanalizasyon alt yapısının kapasitesi arttırılarak yazın yoğunlaşan nüfusa bağlı olarak artan atık suyu karşılayacak duruma gelecek.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Kadınlar Denizi Caddesi'nde de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Kadınlar Denizi Plajına çıkan bu cadde özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından oldukça yoğun kullanılıyor. Geometrik düzenlemeler ve 15 bin metrekarelik sıcak asfalt seremi yapılacak olan caddede ilk çalışmalar başladı. Orhangazi Caddesi'nde de 5 bin metrekarelik asfalt ve 2 bin 100 metrekarelik kaldırım çalışması yapılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu il genelinde çalışmalara aynı hızda devam edeceklerini belirterek "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yol çalışmalarına da ağırlık verdik. Aydın genelinde yenilenmemiş yol bırakmayacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA