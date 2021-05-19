Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu
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Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu

Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluk gözlendi.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluk gözlendi.

Hava sıcaklıklarının 32 dereceyi bulduğu Kuşadası ilçesinde yerli ve yabancı turistler sahillerde vakit geçirdi.

Kadınlar Denizi, Kuştur ve Sevgi plajlarında yoğunluk oluştu.

Doğası ve koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda denizin ve doğanın keyfini çıkarmak isteyenler girişte uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Trabzon'dan ailesiyle tatil için gelen Kenan Bekar, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla tatile çıktıklarını ve salgın tedbirleri kapsamında denizin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Didim'de de dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde hareketlilik görüldü. Plajdakilerin sosyal mesafe kurallarını zaman zaman ihlal etmesi de dikkati çekti.

Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu
Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu
Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu
Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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