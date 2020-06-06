Kuşadası ve Didim sahillerinde deniz keyfi
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Kuşadası ve Didim sahillerinde deniz keyfi

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra hafta sonu denize girdi.

Kuşadası ve Didim sahillerinde deniz keyfi
06.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:58

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra hafta sonu denize girdi.

Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Didim'de vatandaşların tercihi dünyaca ünlü Altınkum Plajı oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den yoğun olarak gelen vatandaşlar havanın da sıcak olmasıyla denizin keyfini çıkardı.

Genel olarak Kovid-19 tedbirlerine uyulan plajda, vatandaşların bazıları belediyenin 1,5 metre arayla hazırladığı şezlonglarda güneşlendi.

Kuşadası ilçesinde ise Kadınlar Denizi Plajı ve Sevgi Plajında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kentteki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da tercih edilen yerlerden biri oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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