Kuşadası ve Didim'deki otellere aşı istasyonları kuruldu
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Kuşadası ve Didim'deki otellere aşı istasyonları kuruldu

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerindeki otellerde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan aşı istasyonlarıyla otel çalışanları ve aşı olmak isteyen tatilciler aşılandı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerindeki otellerde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan aşı istasyonlarıyla otel çalışanları ve aşı olmak isteyen tatilciler aşılandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, salgınla mücadelenin daha etkin hale getirilmesi için bazı otellerde kurulan aşı istasyonları hizmet vermeye başladı.

Aşı olmak isteyen çalışılanlar ve tatilciler, gerekli kayıtları oluşturduktan sonra aşılarını yaptırdı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, gazetecilere, turistik tesislerin tamamında benzer uygulamayı yapacaklarını söyledi.

Tuncer, "Hem turizm personelimiz hem de tesislerde aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşılanması için bunu önemli bir etkinliğe dönüştürdük. Böylece aşılanma istatistiklerini yükselterek güvenli turizm noktasında öncü uygulamalarla örnek bir il olmayı ve dünya üzerinde örnek bir tez yaratmayı başarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ise önemli hassasiyetlerinden birinin de güvenli turizmi, salgın süreciyle birlikte eş güdüm halinde yürütmek olduğunu belirtti.

Açıkgöz, "Her bölgenin kendine göre özellikleri var. Biz de bugün otellerimizde aktif çalışanlara bu hizmetleri devam ettiriyoruz. Bunun dışında lokal alanlarında, konser alanları dahil olmak üzere, aşı uygulamasını bayram da dahil yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Aşı olanlardan otel çalışanı Emre Uluman da çok yoğun çalıştıkları için aşılarını olamadıklarını vurgulayarak, böyle bir hizmetin ayaklarına kadar gelmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Kuşadası ve Didim'deki otellere aşı istasyonları kuruldu
Kuşadası ve Didim'deki otellere aşı istasyonları kuruldu
Kuşadası ve Didim'deki otellere aşı istasyonları kuruldu
Kuşadası ve Didim'deki otellere aşı istasyonları kuruldu
Kuşadası ve Didim'deki otellere aşı istasyonları kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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