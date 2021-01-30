Kuşadası ve Bergama'da sağanak su baskınlarına neden oldu
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Kuşadası ve Bergama'da sağanak su baskınlarına neden oldu

30.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:42
Kuşadası ve Bergama'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Bergama ilçelerinde sağanak, su baskınlarına yol açtı.

Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Bergama ilçelerinde sağanak, su baskınlarına yol açtı.

Kuşadası'nda sağanak ve fırtına nedeniyle bazı noktalarda rögarlar taştı.

Ticaret Odası önünden geçen yolda su birikintisi nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı.

Kadınlar Denizi, İkiçeşmelik ve Ege Mahallesi'nde de bazı noktalarda bölgesel su baskınları oluştu.

Bergama

İzmir'de de etkili olan sağanak, Bergama'da hayatı olumsuz etkiledi.

Ahmet Beyler Köprüsü yakınlarındaki bir hayvan çiftliği sular altında kaldı. Durmuşlar mevkisinde yağış sonrası düşen kaya parçası nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapandı.

Ayaskent ve Ferizler Mahallesi'nde bazı evleri su bastı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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