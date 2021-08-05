Kuşadası Ülkü Ocakları'ndan yangınzedelere yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası Ülkü Ocakları'ndan yangınzedelere yardım eli

Kuşadası Ülkü Ocakları'ndan yangınzedelere yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı tarafından toplanan bir kamyon dolusu gıda ve yardım malzemesi Bodrum ve Milas'ta çıkan orman yangınından olumsuz etkilenen bölge halkına ulaştırılması için Muğla'ya gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı tarafından toplanan bir kamyon dolusu gıda ve yardım malzemesi Bodrum ve Milas'ta çıkan orman yangınından olumsuz etkilenen bölge halkına ulaştırılması için Muğla'ya gönderildi.

Kuşadası Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı, Bodrum ve Milas'ta çıkan orman yangınından sonra harekete geçti. Bu kapsamda yapılan çağrı üzerime bir yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyada su, yanmaz eldiven, tıbbı malzeme ve kıyafet toplandı. Ülkücü kadınlar 2 bin 500 tane soğuk sandviç hazırladı. Toplanan yardım malzemelerinin yer aldığı kamyon bugün Muğla'ya doğru yola çıktı.

"Şimdi kenetlenme zamanı"

Türkiye'nin son günlerde art arda üzücü felaketler yaşadığını belirten Kuşadası Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı Başkanı Ekrem Keser, "Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Mağduriyet yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kötü günleri ancak milletçe kenetlenirsek atlatabiliriz. Yaralarımızı hep beraber soracağız. Kuşadası Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı olarak Bodrum ve Milas'ta çıkan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlarımız için bir yardım kampanyası başlattık. Topladığımız malzemeleri taşıyan kamyonu Muğla'ya uğurladık. Allah bir daha bize böyle kötü günler yaşatmasın. Kampanyamıza destek veren bütün ülkücü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kuşadası Ülkü Ocakları'ndan yangınzedelere yardım eli
Kuşadası Ülkü Ocakları'ndan yangınzedelere yardım eli
Kuşadası Ülkü Ocakları'ndan yangınzedelere yardım eli
Kuşadası Ülkü Ocakları'ndan yangınzedelere yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Muslera Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası Ülkü Ocakları'ndan yangınzedelere yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:14:16. #1.14#

title