Kuşadası turizmde hızla eski günlerine dönüyor

08.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:08

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'ndaki otellerde yaz sezonu doluluk oranı, başta İngiltere, Almanya ve Balkan ülkeleri olmak üzere yurt dışından gelen yoğun talep üzerine şimdiden yüzde 60'lara ulaştı.

Endemik bitki türleri, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, dünyaca ünlü su parkı, sosyal yaşamı ve mavi bayraklı plajlarıyla Ege Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden Kuşadası, her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor.

Kuşadası'ndaki Güvercinada ve Kadı Kalesi de turistlerin ilgi gösterdiği tarihi mekanlar arasında bulunuyor.

Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'nin bulunduğu Selçuk ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Kuşadası, bu yakınlığı avantaja çeviriyor.

Kruvaziyer turizminde lider konumunda bulunan Kuşadası, her yıl dev gemilerden inen 100 binlerce turisti ağırlıyor.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaz turizminin ilk başladığı merkezin Kuşadası olduğunu savundu.

Otellerin zamanla eskimesi ve kötü yapılaşma nedeniyle Kuşadası'nın turizmde geride kaldığını vurgulayan Özden, "Son dönemde ilçenin otel ve plajları dünya standartlarını yakaladı. Etkili reklamlarla da eski günlerimize geri döndük. Mevcut 35 bin yatak kapasiteli otellerle turistleri en iyi şekilde ağırlıyoruz." diye konuştu.

Önceki sezonu çok iyi geçirdiklerini hatırlatan Özden, 2019'da Kuşadası'nı yaklaşık 3 milyon 500 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini, turizmde yükselen grafiğin herkesi sevindirdiğini dile getirdi.

"Ek uçak seferleri konuluyor"

Bölgeye ağırlıklı olarak İngiliz ve Alman turistlerin ilgi gösterdiğini anlatan Özden, şöyle devam etti:

"Hollanda, Belçika ve Balkan ülkelerinden de ciddi talep var. Buna ek olarak hiç olmayan Polonyalı turistlerde de ciddi bir artış oldu. Slovaklar, Slovenler birkaç yıldır yoktu. Onlar da gelmeye başladı. Kuşadası tekrar eski günlerine dönmeye başladı. Yurt dışından bu bölgeye bakış gayet olumlu. Ek uçak seferleri konuluyor. Bu zamana kadar hiç gelmeyen tur operatörleri gelmeye başladı. 2020 yılı erken rezervasyonları oldukça iyi durumda. Erken rezervasyonda şimdiden yüzde 60'lara ulaştık. Turizm tarihinin iyi sezonlarından birini geçirme ihtimalimiz çok yüksek."

Türkiye'ye yeniden dönüş olduğuna dikkati çeken Özden, ABD ve Güney Amerika gibi kültür turu yapan ülkeler tarafından da tercih edildiklerini vurguladı.

Tanıtım faaliyetlerinin kente ciddi katkı sağladığına dikkati çeken Özden, Kuşadası'nın tarihi, doğası ve kültürüyle bir cazibe merkezi olduğunu sözlerine ekledi.

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar ise turizmde kötü günleri geride bıraktıklarını, erken rezervasyonlardaki artışın çok önemli olduğunu, bu sezon herkesin yüzünün güleceğine inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA